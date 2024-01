Giornata della Memoria, si parla della storia di Ettore Modigliani

Uno spaccato di vita locale al tempo delle leggi razziali e delle persecuzioni: la storia di Ettore Modigliani, direttore della pinacoteca di Brera, e della sua famiglia rifugiata a Grottammare tra il 1938 e il 1943, sarà al centro degli incontri con le scuole cittadine nella programmazione della Giornata della memoria 2024, iniziata ieri al Teatro delle Energie di Grottammare e che prevede quattro appuntamenti fino al 27 gennaio, con eventi aperti anche alla cittadinanza. Domani l’appuntamento è alle ore 21.15, all’Ospitale, per la proiezione del film "Vogliamo vivere" con introduzione e dibattito a cura dell’associazione "Blow Up". Sabato la ricorrenza si interseca con la prima data della stagione teatrale "Energie Vive". Lo spettacolo "Memoria prossima futura" è una lettura della Giornata della Memoria per la regia di Gabriele Claretti. Per l’occasione, la direzione artistica che fa capo all’associazione Profili artistici, devolverà in beneficenza l’incasso della serata ai progetti culturali dell’associazione "Ho una idea" (biglietto 10 €). Gli eventi sono promossi dal comune e dall’Amat, con il contributo operativo dell’associazione Blow Up, Libreria Nave Cervo e associazione Profili Artistici.