Giornata della menopausa. C’è l’open day

In occasione della Giornata mondiale della menopausa che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda organizza l’open day menopausa negli ospedali con il bollino rosa. Tra questi c’è anche il ‘Mazzoni’ di Ascoli dove, per mercoledì prossimo, dalle 15 alle 19, sarà possibile prenotare visita ginecologica, ecografia pelvica transvaginale e colloquio informativo nell’ambulatorio del reparto di ostetricia e ginecologia, telefonando al numero 0736358820. L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire eo ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze. Info: www.bollinirosa.it.