Giornata delle dimore storiche

Domani torna la giornata nazionale dell’associazione Dimore storiche. Oltre 400 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente in tutta Italia (con prenotazione). L’obiettivo dell’associazione è quello di impegnarsi nella conservazione e valorizzazione del patrimonio italiano. L’associazione Dimore storiche riunisce i proprietari di immobili storici di tutta Italia, che rappresentano una componente importante del patrimonio culturale. Tra le dimore marchigiane che domenica apriranno al pubblico in provincia di Ascoli c’è il giardino storico degli agrumi a Massignano, un’oasi sempreverde, con una bellissima vista panoramica e piante antiche. Visita notturna anche nel giardino storico del Borgo storico Seghetti Panichi a Castel di Lama, scrigno di bellezze architettoniche e botaniche.