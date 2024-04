Giornata mondiale della Terra . Lezione-gioco per i bimbi delle scuole

Lunedì si è celebrata la Giornata mondiale della Terra e l’amministrazione comunale di Ripatransone ha voluto parlare dell’importanza di questa giornata, e del suo significato, con i bambini dell’Istituto comprensivo. I bambini delle classi prime, seconde e terze sono stati coinvolti in una lezione-gioco coordinata dal presidente del circolo di Legambiente di San Benedetto ’Lu Cucale’, Sisto Bruni, e il vicepresidente di Picenambiente Spa, Umberto Pulcini. Sono intervenuti anche gli insegnati e i consiglieri comunali Alessandro Ricci e Silvia Maroni. Sono stati trattati diversi temi ambientali che spaziano dall’importanza di una corretta raccolta differenziata, a quello di un corretto utilizzo dell’acqua e delle materie prime in generale. Picenambiente Spa ha donato uno zaino a sacca ed una borraccia riutilizzabile alle classi come auspicio per un futuro migliore, in cui il riuso ed il riciclo prevalgono sul consumo monouso.