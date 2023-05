’Giovane che declama’, sul lungomare l’opera di Fazzini

Il Comune di Grottammare ritenta la strada del Pac - Piano per l’Arte Contemporanea – per l’acquisizione della scultura bronzea "Giovane che declama" di Pericle Fazzini, rispondendo all’avviso del ministero. L’opera è resterà esposta sul lungomare della Repubblica fino al mese di ottobre, una sosta straordinaria del percorso urbano di valorizzazione dell’artista grottammarese. La partecipazione al Pac è affidata al progetto "L’Adriatico addosso: Pericle Fazzini e Grottammare" elaborato dal Direttore dei Musei di Grottammare Nazzareno Cicchi. Una proposta del valore complessivo di 203.000 euro, di cui 3.000 di cofinanziamento a carico del bilancio comunale destinata ad ampliare la collezione pubblica cittadina facente parte dell’itinerario urbano "Pericle Fazzini", attualmente composta da 8 tappe. Con le stesse caratteristiche, il progetto era stato candidato anche all’edizione 2021. Il "Giovane che declama" appartiene al gruppo scultoreo "Momenti di solitudine" di proprietà della Collezione Eredi Fazzini. L’esemplare in bronzo è una copia del 1986 dell’opera originale in legno, realizzata da Fazzini tra il 1937 e il 1938.