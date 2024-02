Giovani, geniali, donne al Centro GiovArti

Si chiama "Una stanza tutta per noi. Giovani, geniali e donne" il minifestival letterario incentrato sui temi della cultura di genere che propone al pubblico temi contemporanei di interesse culturale e sociale, attraverso incontri con autori, pensatori e figure di spicco del panorama contemporaneo. La rassegna, pensata dagli amministratori e realizzata in collaborazione con la libreria La Rinascita di Ascoli, prevede due incontri che si terranno presso il Centro GiovArti a Centobuchi di Monteprandone. Il primo appuntamento si terrà venerdì 16 febbraio e vedrà ospite Annarita Briganti. Giornalista culturale per Repubblica e Donna Moderna, presenterà il volume ’Maria Callas. La diva umana. Cantare per lei era vivere’ (Cairo Editore, 2023). A cento anni dalla nascita, Maria Callas viene profondamente e amorevolmente raccontata da Annarita Briganti che in questo libro ne ricostruisce la vera vita: cercava una famiglia, voleva essere moglie e madre. Nelle pagine ci sono i suoi amori, il suo desiderio di maternità, c’è la sua umanità che la rendeva grande come artista. L’incontro sarà allietato da un omaggio musicale a cura della flautista Alessia De Angelis dell’Istituto Musicale Gaspare Spontini di Ascoli. Il secondo appuntamento vedrà protagonista Lucrezia Ercoli, docente di Storia dello spettacolo all’Accademia di Belle Arti di Bologna, direttrice artistica dal 2011 di Popsophia, il festival internazionale di "pop filosofia" che si svolge nelle Marche e presenterà il suo libro ’Yesterday. Filosofia della nostalgia’ (edizioni Ponte delle Grazie, 2022). "Il sentimento nostalgico, di ieri e di oggi, è una trama sottile e complessa che intesse il piano psicologico nelle maglie di quello sociale, un intreccio inscindibile tra identificazione personale e memoria collettiva", afferma la Ercoli. Gli incontri avranno inizio alle ore 18 e sono a ingresso gratuito.

Marcello Iezzi