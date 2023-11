Gli affari frenati dal maltempo: "Traino Black friday per le vendite"

pSecondo le stime della Confcommercio nazionale, approfittando degli sconti del Black friday (in Italia trasformato ormai in Black week) della scorsa settimana, un italiano su cinque avrebbe acquistato in anticipo i regali di Natale. Ma è andata proprio così? I commercianti di Ascoli tracciano un bilancio abbastanza positivo, anche se a rovinare un po’ la corsa allo shopping ci ha pensato il maltempo e le temperature in picchiata, soprattutto di sabato quando la neve ha imbiancato anche alcuni comuni dell’entroterra Piceno. "Il Black friday – dice Maurizio Detto, titolare del negozio di calzature ‘Detto Sante’ in corso Mazzini – è andato secondo le aspettative: ovvero con una partenza soft e con uno sprint finale nelle giornate di sabato e domenica. Il tempo, specialmente sabato, non ci è stato affatto amico, tanto che alcune persone ci hanno chiamato per chiederci di mettere da parte loro le scarpe che avevano visto sul nostro shop online. Sinceramente mi aspettavo qualcosina in più dal punto di vista delle vendite online, ma voglio guardare il lato positivo, ossia la buona risposta avuta in negozio nel fine settimana".

Meno soddisfatto Peppe Paci, titolare del negozio di abbigliamento, sempre del centro storico, ‘Zona Ventitre’. "Il Black friday – dice – non è andato pienamente secondo le aspettative, ma anche a causa del freddo improvviso che è arrivato sabato. La temperatura così rigida, con la neve nelle zone di montagna, non ha aiutato di certo. Per quanto riguarda, invece, la giornata di domenica è andata un po’ meglio. Quindi possiamo dire che il Black friday ha sortito una spinta nelle vendite, però parzialmente a causa del maltempo. Sicuramente, però, la stagione è sottotono per problemi legati, sia allo stato economico delle famiglie, sia alla temperature troppo elevate che si sono registrate nel mese di ottobre". "Il Black friday è divento una Black week – conclude Valentina Olivieri, titolare insieme a Emanuela Lucidi della profumeria e truccheria anch’essa sita in pieno centro storico, ‘Make Ap’ – . Noi l’abbiamo fatta con sconti su vari prodotti per tutta la settimana scorsa e i clienti hanno risposto positivamente".

Lorenza Cappelli