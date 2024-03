Gli albergatori a caccia di personale: ’Recruiting Day’

Le associazioni Operatori Turistici e Balneari cuprensi, con il patrocinio del comune di Cupra Marittima, ricordano agli interessati che è stata organizzata una nuova edizione di ’Recruiting Day’. Domenica dalle 10,30 alle 17,30, presso la sala polivalente del comune di Cupra Marittima, viale Romita, sono attese le persone alla ricerca di un lavoro stagionale e non, nel settore turistico. ’Fatti Conoscere’ è il messaggio rivolto ai lavoratori che pensano di essere la persona giusta per un lavoro al bar, in cucina, in sala e sulla spiaggia, servizi, reception amministrazione. Gli interessati sono pregati di portare al seguito il proprio curriculum o documenti comprovanti l’attività svolta. Domenica saranno presenti i responsabili di diverse aziende che eseguiranno una selezione immediata o per futuri colloqui di lavoro. Gli organizzatori precisano che le retribuzioni offerte sono nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle esperienze personali maturate.