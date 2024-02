Gli amici artisti e letterati festeggiano Sandro Trotti

Ha 90 anni, Sandro Trotti, ma non li dimostra. Continua a fare la spola tra la Cina e l’Italia, il fermano in particolare, come sta facendo da anni e anni ormai, è sempre prolifico dal punto di vista artistico e mantiene quel carattere gioviale e schietto che lo ha sempre contraddistinto e, non ultimo, ogni volta che torna nei suoi luoghi, trova sempre l’occasione per trascorrere del tempo con la congrega di amici artisti e letterati. Gli stessi amici che, per i suoi 90 anni, gli hanno organizzato una festa a sorpresa, ritrovandosi tutti, al ristorante Garden di Porto San Giorgio (chiuso d’inverno, è stato aperto e interamente riservato alla specialissima). Intorno al più che brillante e baldanzoso neo 90enne si sono ritrovati tre sindaci, Moira Canigola (Monte Urano, paese natio del pittore), Paolo Calcinaro (Fermo), Valerio Vesprini (Porto San Giorgio) e, chiamati a raccolta da Sandro Pazzi e dagli amici marchigiani, una sfilza di ospiti, tra i quali molti artisti e intellettuali. Una reunion ben riuscita intorno al 90enne Trotti. Nella foto, da sx: Sandro Pazzi, Giovanni De Angelis, Eugenio De Signoribus, Sandro Trotti, Luciano Ferrini e Valentino Medei (proprietario del ristorante).