Gli encomi per la polizia locale

Con una breve cerimonia, sono stati consegnati gli encomi conferiti dalla Regione Marche al Corpo della Polizia Locale di Monteprandone, per essersi distinti per le azioni di gestione e contrasto alla pandemia da Covid-19. I mesi difficili della pandemia hanno visto le donne e gli uomini della Polizia Locale monteprandonese, coordinati dal comandante Eugenio Vendrame, impegnati a far rispettare le prescrizioni e le norme in materia sanitaria, a realizzare servizi esterni interforze e, in particolare, a portare conforto ai cittadini di Centobuchi e Monteprandone durante una situazione sempre in divenire. Alla presenza di tutto il Consiglio comunale, il sindaco Sergio Loggi e il vicesindaco Daniela Morelli, hanno evidenziato il senso di responsabilità nel fronteggiare una battaglia contro un nemico invisibile e ringraziato gli agenti per il non comune senso del dovere.