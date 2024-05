Gli studenti dell’Agraria protagonisti sul palco al teatro Alaleona

Gli studenti dell’Agraria di Montegiorgio, sotto l’egida dell’Itt Montani di Fermo, e con la collaborazione del Comune di Kontegiorgio e della Fondazione cassa di risparmio di Fermo, porteranno in scena ‘Viaggio tra campi dorati’. Lo spettacolo si terrà domani 25 maggio alle 10,30 al Teatro Domenico Alaleona e rappresenta il frutto del progetto ‘Teatrando si impara a conoscersi’ con la sceneggiatura e regia di Dennys Pettinari e Sara Valerio. Lo spettacolo elaborato nel corso dell’anno scolastico è il frutto dell’attività di teatro che gli alunni hanno portato avanti incentrando il tema della storia su quelle che sono le vocazioni dell’agraria ovvero lo studio della terra, delle tradizioni e della storia in una sorta di passaggio generazionale da ieri ai giorni nostri. Un modo per chiudere in bellezza l’anno scolastico con condividere con i colleghi studenti il risultato del progetto.

a.c.