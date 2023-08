Gran circo Monticelli giovedì e venerdì

Appuntamento per tutta la famiglia, giovedì e venerdì, alle 21, all’anfiteatro della chiesa di San Giovanni Evangelisti, con ‘Gran circo Monticelli’. Quattro spettacoli a ingresso gratuito animeranno il quartiere di Monticelli offrendo un’occasione di svago al pubblico di tutte le età. L’apertura di giovedì sarà con incursioni di danza urbana della ballerina Francesca Amy Amante. Seguirà il pluripremiato ‘Mago per svago’ di ‘L’Abile teatro’ con un susseguirsi di magie e giocoleria. Due gli appuntamenti del 4 agosto: ruote e acrobazie creano in ‘Time to loop’ di ‘Duo Kaos’ una storia di movimento, trasformazione e poesia. A seguire, ‘Habitato’ in cui Mariam Sallam racconta lo stravolgimento di un’attesa d’amore con note di poetica follia. Una chiamata inaspettata, un vecchio telefono e una casa stravagante sono gli ingredienti per questo viaggio fatto di risate, danze, trasformismo e acrobazie.