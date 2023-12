’Gran galà delle eccellenze Picene’. Serata e riconoscimenti col Bim

Serata di emozioni e celebrazioni quella che il Bim Tronto ha organizzato, venerdì sera, all’hotel e ristorante Villa Pigna, in occasione dei 70 anni dall’istituzione dei Bacini imbriferi montani. La legge 959 del 1953 li ha istituiti consentendo a tutti i territori montani di avere un equo ristoro derivante dallo sfruttamento della risorsa idroelettrica. Il Bim Tronto, presieduto da Luigi Contisciani, ha dunque voluto festeggiare questo importante anniversario e lo ha fatto chiamando a raccolta intorno a sé i 33 sindaci dei comuni del Piceno consorziati (ovvero tutti quelli della provincia), ma anche autorità, rappresentanti di enti e di associazioni, e personalità del mondo della cultura, della musica, dell’imprenditoria, dello spettacolo, dell’enogastronomia e della sanità che attraverso il loro operato portano in alto il nome del Piceno. Nell’ambito della serata si è infatti tenuto il ‘Gran galà delle eccellenze Picene’ con il quale il Bim ha premiato con l’ulivo d’oro nove persone che si sono contraddistinte nei diversi ambiti di appartenenza. A ricevere il riconoscimento sono stati il bassista ascolano, tra i più bravi a livello internazionale nonché storico musicista di Jovanotti, Saturnino Celani, lo chef Enrico Mazzaroni titolare del ristorante ‘Il Tiglio’ di Montemonaco che ha conquistato la stella Michelin diventando il primo stellato della provincia di Ascoli, le imprenditrici Alessandra e Laura Damiani dell’azienda agricola ‘Orsini & Damiani’, monsignor Vincenzo Catani, uomo di grande cultura e curatore e custode del museo di arte sacra e delle icone di Castignano, il medico di medicina generale di Arquata e Venarotta, il dottore dei terremotati tra i primi a utilizzare la telemedicina Italo Paolini, la stilista Marta Jane Alesiani che si sta facendo apprezzare a livello nazionale e internazionale, il calciatore del Bologna e della nazionale italiana, l’ascolano Riccardo Orsolini, e il direttore del Bim Tronto Enrico Gasparrini per la sua dedizione al lavoro che svolge all’interno del Consorzio.

A fare gli onori di casa il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani che ha saputo organizzare una serata ricca di emozioni. Presenti anche il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, l’assessore regionale Andrea Antonini, il direttore generale dell’Ast, Nicoletta Natalini, il commissario alla ricostruzione e senatore Guido Castelli, e il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti.

Lorenza Cappelli