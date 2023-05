’Grande anima’, a lezione di emozioni

Il valore del dono, questo il significativo messaggio che gli studenti delle classi quarta e quinta dell’Istituto tecnico economico ‘Enrico Mattei’ di Amandola hanno potuto acquisire attraverso il progetto ‘Incontriamoci con’ realizzato dall’Istituto comprensivo di Amandola in collaborazione con l’Associazione ex Allievi del ‘Mattei’. Ospite dell’incontro Franco Rossi, medico di base in pensione e attuale direttore sanitario dell’Avis regionale, la vice Dirigente scolastica Norma Bellini e il presidente degli ex Allievi Orfeo Cruciani. "Nella parola ‘Dono’ – commenta Franco Rossi – c’è un valore importante: per la vita del ricevente sapere di poter contare su qualcuno che in modo disinteressato può salvargli la vita, ma anche per il donatore soddisfatto di aver aiutato qualcuno a sopravvivere ad una brutta malattia o ad avere una vita migliore". Numerosi gli argomenti trattati anche riguardo alla donazione di cornea, di fegato, di reni, di intestino, di polmoni: aspetti clinici, organizzativi e legislativi relativi al prelievo degli organi e latro ancora. Circa 4.000 persone ricevono ogni anno un trapianto di organi ed oltre 10.000 un innesto di tessuti, ma per un trapianto ogni anno in lista di attesa ci sono più di 8.000 pazienti ecco perché è necessario che nel nostro paese il ‘Sì’ al Dono possa aumentare. .