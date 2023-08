"Grande partecipazione al torneo di beach volley"

Domenica il 43esimo parallelo volley ha tenuto il primo torneo di beach volley in collaborazione con l’associazione ’Grottammare Sportiva’ e con il supporto del comune di Grottammare. Il torneo ha visto la partecipazione di cinque squadre che hanno dato vita ad un pomeriggio avvincente. Le squadre hanno affrontato una competizione ad altissimo livello in un girone all’italiana, che ha visto il successo della formazione ’Mikasa es tu casa’. Il 43esimo parallelo volley ha annunciato che il torneo di beach volley diverrà una tradizione estiva annuale, per permettere a tutti gli appassionati di tornare a vivere un’esperienza indimenticabile. L’associazione sta già lavorando all’organizzazione di un nuovo torneo previsto per il 18–19 agosto sempre con l’obiettivo di promuovere lo sport e il movimento nel territorio di Grottammare anche durante l’estate. "Abbiamo visto una grande partecipazione di giovani e questo ci ha confermato l’importanza di promuovere lo sport e la collaborazione nella nostra comunità – ha dichiarato Nicolino Giannetti –. Grazie al 43esimo parallelo per l’accoglienza".