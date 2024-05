Grandi cambiamenti per le retrocesse. Feralpisalò e Ternana

Il tecnico Vecchi si prepara a salutare la Feralpisalò dopo la retrocessione dei Leoni del Garda in serie C. L’allenatore è corteggiato da alcuni club di B e tutto lascia presagire ad una separazione ormai imminente. Nel frattempo la società lombarda si sta già guardando attorno per individuare il profilo giusto col quale ripartire. Tra i papabili sostituti ci sarebbero i nomi di Massimo Donati, Matteo Andreoletti, Andrea Dossena e Giorgio Gorgone. A breve potrebbero dividersi anche le strade di Breda e il direttore sportivo Capozucca con la Ternana. Quella che potrebbe avvenire in casa rossoverde sarebbe una vera e propria fuga con una ventina di elementi dell’attuale organico pronti a salutare il capoluogo umbro. Oltre a loro anche il tecnico avrebbe preparato i bagagli per restare in B con un altra società. Negli ultimi giorni infatti su di lui aveva posato gli occhi il Cesena. Stesso discorso quello relativo al diesse. Qui Capozucca, nonostante il contratto ancora in essere, sta pensando di accasarsi altrove.