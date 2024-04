"Grazie di cuore alla polizia, hanno trovato il mio motorino"

La signora Iryna Semenchuk ci chiede di poter ringraziare pubblicamente, tramite il nostro giornale, la questura di Fermo per un intervento di soccorso, di cui ha avuto necessità, e che è stato risolto in maniera positiva e con estrema sollecitudine dai suoi agenti. "Lo scorso sabato mattina – racconta la signora Iryna – ho parcheggiato il motorino nei pressi delle poste centrali di Porto San Giorgio, come sono solita fare senza incontrare problemi di sorta. Sabato, invece, quando sono andata a riprenderlo l’amara sorpresa: il motorino non c’era più. La cosa mi ha creato uno stato di profondo turbamento e frustrazione perché, al di là del valore intrinseco del motorino, per me rappresentava l’unico mezzo di locomozione per ogni necessità". Allora, anche su consiglio della gente fermatasi per esprimerle la propria solidarietà, ha telefonato alla polizia ricevendone l’assicurazione che avrebbe fatto del tutto per ritrovare il mezzo. E così è andata: in appena mezz’ora di tempo missione compiuta, il motorino recuperato dalla polizia a Santa Petronilla di Fermo. Indicibile la gioia di Iryna: "La polizia – sono le sua parole – è stata non solo molto brava, ma anche sollecita ed estremamente gentile per cui mi sento in dovere di rivolgerle veramente di cuore il più sentito dei ringraziamenti, Di cuore!".