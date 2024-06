Grottammare si tuffa nell’estate. Dalla musica allo sport: 100 eventi

Praticamente cento appuntamenti da giugno a settembre previsti a Grottammare per ‘L’estate della Città’ edizione 2024, con proposte consolidate e novità inattese come quella che già stamattina apre il calendario: il Festival Terrammare sulla foce del Tesino, dedicato alla natura, alla sostenibilità e al vino. "Un percorso di continuità che conferma tante delle iniziative di successo dei nostri cartelloni, proposte da associazioni e comitati ormai storici" commenta il sindaco Alessandro Rocchi. Tradizione e innovazione per l’estate di Grottammare, dove accanto al celebre e longevo ‘Cabaret Amoremio!’ del 2e 3 agosto, trovano posto occasioni di intrattenimento ritrovato, come ‘I mercoledì del Kursaal’ in memoria delle celebri serate danzanti degli anni ‘50 e ’60, nuovi spazi per l’arte e conferme nella letteratura, il Cinema in Giardino dal 1° luglio e la musica di vario genere con il FestivaLiszt dal 18 al 28 agosto, e il Diffusioni Festival dal 5 all’8 agosto. Non manca lo sport, con la disputa del Palio del Pattino gare e tornei di ogni genere in riva al mare, programmi di benessere all’aperto e tutta una settimana di eventi per la prima edizione di ‘Sport Week’, dall’8 al 15 settembre. "Un calendario fittissimo che racconta di una città che, nonostante le difficoltà di una crisi economica italiana ed europea perdurante e pur essendo fuori dai finanziamenti di alcuni circuiti territoriali, riesce a proporre un cartellone di iniziative vario e solido, per tutti i gusti e le età – dichiara l’assessore Lorenzo Rossi –. Il merito principale va a un ricco tessuto associativo locale che, con generosità e impegno, lavora instancabilmente nella costruzione di proposte interessanti e accessibili, tratto, questo, che accomuna tutti gli appuntamenti".