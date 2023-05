Guanti e sacchetti: ecco la passeggiata ecologica

Famiglie con bambini, giovani, tutti con guanti, sacchetti e tanta buona volontà per un contributo fattivo alla città ed all’ambiente. Successo per la passeggiata ecologica di domenica dalla sede della Provincia in Largo Don Morello a piazza del Popolo con Plastic Free. Questa volta l’associazione, la cui sezione fermana ha come referente Alessandro Sabbatini, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Nobile Contrada Fiorenza e della Fermo Asite, ha organizzato l’iniziativa non sulle spiagge, ma sulle strade cittadine, in un percorso che lega la periferia al centro.