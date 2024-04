Guerra in Ucraina, tre carrozzine per i soldati mutilati

Sono state consegnate nella sede dell’associazione di volontariato I Care, tre carrozzine destinate ai mutilati di guerra ucraini. Si tratta del primo risultato della campagna di solidarietà "Dona una carrozzina per i mutilati di guerra", lanciata a fine marzo dalla comunità ucraina rifugiata a Grottammare e ospite del locale SAI-Sistema di accoglienza e integrazione Together. L’iniziativa ha il patrocinio dell’amministrazione comunale e il supporto logistico dell’associazione I Care. "Abbiamo consegnato a Ivan Turetskyi le prime tre carrozzine donate da cittadini di Grottammare e San Benedetto - affermano il presidente di I Care, Stefano Fabbioni, e il coordinatore locale SAI Massimiliano Binari - Nello spirito delle nostre comuni finalità di accoglienza e assistenza alle persone che hanno più bisogno, non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per questo primo risultato, il nostro ringraziamento ai generosi donatori e l’auspicio affinché altri si aggiungano nei prossimi giorni". Nell’occasione hanno ricordato che chi avesse la possibilità di partecipare alla donazione, può chiamare il 334.7060035 (I Care) La spedizione delle carrozzine avverrà a cura della comunità ucraina.