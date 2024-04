‘Guide turistiche per un giorno’. Gli studenti protagonisti

‘Guide turistiche per un giorno’. Gli studenti della scuola media ‘Enrico Mattei’ di Castel di Lama, sono stati i ciceroni della bellezza della città di Ascoli. Gli alunni per un giorno sono diventati guide turistiche, a spasso per la città del travertino, hanno fatto conoscere gli angoli e gli scorci più belli della meravigliosa città alle studentesse americane. ‘Discover the hidden gems of Ascoli Piceno’ è il progetto che gli studenti delle classi 3ª A e 3ªD della scuola media di Castel di Lama ‘Mattei’ hanno realizzato grazie alle loro insegnanti Meri Vagnoni, Francesca Baggio ed Eufrasia Pagnoni. Per un giorno sono diventate guide turistiche di alcune studentesse americane dell’University of New Hampshire di Ascoli, istituto diretto dal professor Cristian Muscelli, e della loro insegnante professoressa Silvia Fanesi. I ragazzi della ‘Mattei’ hanno realizzato delle audioguide in italiano a più voci, su alcuni dei luoghi caratteristici della città di Ascoli e una brochure in inglese come supporto alle ragazze americane. L’audioguida nasce da un lungo lavoro, che ha consentito agli alunni di ‘trasformarsi’ in guide turistiche, ma soprattutto di scoprire il proprio territorio per imparare ad averne cura e a promuoverlo. L’uscita didattica non ha deluso le aspettative degli studenti, i quali hanno potuto stabilire un confronto diretto con quanto studiato in classe e successivamente realizzato, sviluppando le competenze linguistiche, storiche, sociali, digitali e lo spirito di iniziativa.