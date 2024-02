‘Holodomor. Il segreto rivelato’. Da oggi la mostra alla galleria Licini

Taglio del nastro, oggi, alla galleria d’arte contemporanea ‘Licini’, della mostra a cura di Stefano Papetti e Alessia Campanelli dal titolo ‘Holodomor. Il segreto rivelato: genocidio ucraino’. Il vernissage è previsto alle 17.30 e l’esposizione sarà visitabile fino al 3 aprile. Patrocinata dal Comune di Ascoli, dall’ambasciata d’ Ucraina presso la Santa sede in Vaticano, da Smom, Camera dei deputati, Senato della repubblica, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero degli affari esteri, Regione Marche, Provincia di Ascoli, Ministero della cultura e del turismo d’Ucraina, Ministero degli affari esteri d’Ucraina, il nome, ‘Holodomor’ è un termine ucraino che nasce dall’unione di due vocaboli: ‘holod’ che significa fame, carestia, e ‘moryty’ che significa uccidere. "E’ stato coniato – si legge nella descrizione della mostra a cura dei musei civici – per designare il genocidio perpetrato dal regime sovietico negli anni 1932-1933 di 7 milioni di cittadini ucraini accusati di opporsi alla collettivizzazione delle campagne. Tutte le risorse agricole furono requisite e la popolazione subì le conseguenze di una carestia indotta, senza nemmeno avere la possibilità di raggiungere altri territori. Lo storico americano Robert Conquest ha per primo squarciato il velo del silenzio su questo episodio e successivamente le ricerche dello studioso italiano Ettore Cinnella hanno portato alla ribalta dell’opinione pubblica internazionale questo atto criminale, rimasto per oltre mezzo secolo sepolto nell’indifferenza".

L’artista sardo Armando Lecca (foto), in arte Armandì, ha dedicato all’Holodomor una stele commemorativa collocata al parco pubblico di Monte Claro a Cagliari nel gennaio del 2018, ricevendo dal Governo ucraino un’importante onorificenza al merito artistico, storico e culturale. Sensibile alle tematiche sociali legate alla violenza e alle discriminazioni, Armandì ha messo a disposizione la sua arte per denunciarne le atrocità attraverso opere grafiche e sculture realizzate con le caratteristiche pietre della sua terra. Sarà possibile visitare ‘Holodomor. Il segreto rivelato: genocidio ucraino’ il venerdì dalle 15 alle 18, il sabato e la domenica, festivi e prefestivi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’ingresso è gratuito. Info e prenotazioni: www.ascolimusei.it, 333/3286129.

Lorenza Cappelli