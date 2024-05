I bimbi alla scoperta del mondo delle api nel teatrino parrocchiale

L’ associazione di promozione sociale Libertà di creare di Castorano in collaborazione con L’ Apif associazione apicoltori Piceni-Fermani organizza per oggi, alle ore 10.30, nel teatrino parrocchiale, in via Roma a Castorano una lezione sul mondo delle api dedicata ai bambini della scuola primaria di Castorano. Gli scolari potranno vedere dal vivo api in arnia a vista, inoltre tutta l’attrezzatura che occorre ad un apicoltore, sapere quali sono i compiti ed il ruolo di ogni ape all’ interno di ogni arnia, il compito della regina, il compito dei fuchi, la trasformazione del polline in miele, la funzione di impollinazione delle api nel mondo vegetale e il ruolo di questo straordinario insetto.