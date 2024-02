Il comune di Monteprandone, sabato prossimo riceverà la bandiera de "I Borghi più belli d’Italia" e sarà una giornata speciale. La cerimonia ufficiale ci sarà alle ore 11,00 e, dalle 15, tour al borgo con laboratori creativi per i più piccoli su prenotazione. Il programma della giornata inizia alle ore 11 in sala consiliare con i saluti del sindaco Sergio Loggi, del presidente dell’associazione "I borghi più belli d’Italia", Fiorello Primi e del presidente dei "I Borghi più belli d’Italia nelle Marche", Amato Mercuri, cui farà seguito la consegna della bandiera. Alle ore 15 inizia il tour del borgo sui luoghi di interesse artistico e culturale. Sarà un pomeriggio di interesse anche per i più piccoli che potranno prendere parte a laboratori creativi che si terranno in piazza dell’Aquila, c’è, però, bisogno di prenotare la partecipazione allo 0735.710822. L’iniziativa vede coinvolti abitanti e associazioni.