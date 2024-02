I commercianti:: "Ottime aspettative"

Il binomio eventi-commercio ha sempre convinto anche gli addetti del settore, titolari di bar e ristoranti, ma anche di negozi di abbigliamento. "Se ci saranno gli eventi giusti, come sembra che ci saranno – dice Primo Valenti, titolare del Lorenz Cafè in piazza del Popolo –, come ad esempio il raduno nazionale dei bersaglieri che è molto importante perché porterà in città migliaia di persone, il commercio ne beneficerà. Il centro storico vive anche grazie agli eventi, quelli di qualità, quelli che portano le persone. L’amministrazione comunale sta lavorando bene, e le prospettive per la prossima stagione sono buone. Quest’ultima si può dire che inizia con la Pasqua. I mesi peggiori, dal punto di vista commerciale, ce li stiamo lasciando alle spalle. Sono novembre, gennaio e febbraio, esclusi i primi sette giorni di gennaio e il Carnevale a febbraio. Da marzo, anche se molto dipende dalle condizioni meteorologiche, si inizia a lavorare di più. Tenuto conto che l’anno scorso, a primavera, ha piovuto praticamente sempre, quest’anno, se non sarà nuovamente così, dovrebbe comunque partire meglio la stagione". "Il centro storico, grazie agli eventi che hanno generato molto movimento, si è rivitalizzato notevolmente – continua Marco Di Sabatino, titolare dei negozi di abbigliamento Di Sabatino –. Si respira una sensazione di rinascita. Ci auguriamo che la stagione primaverile lo sia davvero dal punto di vista del clima. L’anno scorso i mesi da marzo a giugno sono stati particolarmente piovosi, con un danno per noi commercianti non da poco, soprattutto durante i ponti del 25 aprile e del primo maggio. Ci auguriamo, dunque, una stagione regolare a livello climatico".

l. c.