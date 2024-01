I mattoncini Lego a Folignano: due giorni di creatività e divertimento

I colorati mattoncini Lego arrivano nel piceno per una due giorni all’insegna della creatività e del divertimento. L’associazione ‘L’ingegno di Dedalo’ e l’associazione ‘Sleghiamo la fantasia’ infatti, con l’appoggio del Comune di Folignano, invitano i cittadini all’evento ‘Folignano Brick’. Tutti gli appassionati del mondo Lego, a prescindere dall’età, potranno visitare il PalaRozzi di Villa Pigna, nei giorni di sabato e domenica, per condividere ricordi ed emozioni legati ai famosissimi mattoncini. In programma ci sono svariate attività: da un’area di esposizione con opere a un circuito race off- road, dal laboratorio di mosaico a 150 kilogrammi di mattoncini ‘duplo’ nell’area gioco, e per finire il concorso ‘Slega la fantasia’ per tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie. Il primo appuntamento è per sabato mattina, spazio dedicato esclusivamente alle associazioni dei ragazzi disabili del territorio e ai loro familiari, per offrire un momento ‘speciale’ con giochi e attività specifiche. A seguire poi, a partire dalle 14, ci sarà l’apertura al pubblico fino 18.30. La giornata di domenica invece sarà ad ingresso libero dalle 10 alle 18.30. Gino Renzi, presidente dell’associazione ‘L’ingegno di Dedalo’ commenta così l’idea dell’evento: "Questo progetto nasce perché siamo appassionati del mondo Lego e abbiamo pensato di portare la nostra passione nella zona in cui siamo nati. E’ un appuntamento aperto a tutti, per fare in modo che la voglia di giocare e di divertirsi sia condivisa". Entusiasmo anche da parte del sindaco del Comune di Folignano, Matteo Terrani: "Ringrazio ‘L’Ingegno di Dedalo’ per aver proposto un’idea così curiosa che va ad arricchire l’offerta promozionale del territorio e permetterà a Folignano di essere la capitale dei Lego, per quei due giorni. – commenta il sindaco - Non ci rivolgiamo solo ai cittadini residenti ma a tutti gli appassionati, e infatti tante sono già state le dimostrazioni di interesse anche da fuori comune. L’evento è ben pensato anche se si tratta di una prima edizione. L’idea di introdurre la disabilità nell’evento, con soggetti che già fanno progetti volti all’inclusività ci ha subito convinti ad appoggiare l’organizzazione". L’ingresso è gratuito. Regolamento completo su www.lingegnodidedalo.it

Ottavia Firmani