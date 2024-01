I numeri del 2023. Controlli ai cantieri e lotta agli abusivi: i dati della polizia locale

Celebrata ieri la festa di San Sebastiano, santo patrono della polizia municipale. E proprio la giornata di ieri è stata occasione il comando di Ascoli ha reso noti i numeri dell’attività svolta nel 2023. Il Reparto Volanti della polizia locale ascolana ha eseguito 320 posti di controllo, elevato 15.841 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, ritirato 45 patenti e sequestrato 58 veicoli; 122 le rimozioni. Sono stati rilevati 233 incidenti, (112 con feriti e nessun mortale), contestando 231 violazioni delle quali le più ricorrenti sono relative alla distanza fra i veicoli (49 casi), al controllo inadeguato del veicolo (34 casi) e alle norme sulla precedenza (29 casi); 12 gli accertamenti per guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti.

Per quanto riguarda invece il reparto di Polizia Giudiziaria, qui il numero è diverso: ha trattato 10 pratiche delegate dall’autorità giudiziaria ed effettuato 16 comunicazioni di reato.

Poi c’è tutta la compagine di controllo del territorio nel senso più stretto del termine, come le azioni messe in campo dalla polizia locale per contrastare chi rovina, o cerca di farlo, le Cento torri e la sua bellezza.

Nel controllo dell’edilizia ha operato 86 segnalazioni per accertamenti ed abusi edilizi e 3 comunicazioni di notizie di reato per abusi edilizi gravi. Nel controllo dell’ambiente le violazioni più ricorrenti riguardano l’abbandono e il recupero dei cani sul suolo comunale (52 casi), le auto e i ciclomotori rinvenuti in stato di abbandono (8 casi), gli interventi per il decoro urbano e le aree incolte (15 casi). La polizia urbana ha trattato ed autorizzato 154 cantieri edili e 110 cantieri stradali, con un netto incremento rispetto agli anni precedenti. Ha gestito 120 eventi e 30 festività, espletato 86 pratiche di impiantistica pubblicitaria, elevando 14 accertamenti per violazione delle leggi sulla pubblicità e 61 accertamenti per violazione delle leggi sull’occupazione del suolo pubblico.

Inoltre ha operato 538 riprese video estratte da 18 postazioni dotate di fototrappole, elevando 63 accertamenti per violazioni alle norme per il conferimento dei rifiuti. La polizia commerciale ha operato 754 verifiche relative all’attività commerciale sul territorio, sia ambulante sia a posto fisso. Ila, pastore tedesco addestrato al riconoscimento degli stupefacenti, ha collaborato in 10 perquisizioni, tutte con il ritrovamento di droghe. Se si parla di decoro urbano gli accertamenti operati dagli agenti su strada sono stati 482, prevalentemente per abbandono su strada di rifiuti e masserizie, rumori molesti, danneggiamenti e imbrattamenti. Da questi accertamenti sono derivate 129 sanzioni. Sono 15 i trattamenti sanitari obbligatori e 7 gli accertamenti sanitari obbligatori. Durante la cerimonia a Palazzo dei Capitani è stato attribuito l’encomio al personale del Corpo in servizio durante la pandemia da Covid-19 a 46 appartenenti al Corpo tra cui la comandante Patrizia Celani, 11 ufficiali e 34 tra sottufficiali e agenti.