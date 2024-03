I trattori in un comitato per dire no alle tasse e alle politiche green

Dopo le proteste un comitato. Si tratta di un gruppo di agricoltori e allevatori indipendenti, che nel corso di questi mesi ha mostrato la loro indignazione per le politiche agricole dell’Ue contro il cambiamento climatico. La prima uscita ufficiale si è tenuta mercoledì, in occasione dell’arrivo in città del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, che li ha incontrati. Il comitato è costituito da 80 iscritti, il presidente è Antonello Nazari, la sede si trova in via Piazza XX Settembre a Ripatransone. Nel mirino le tasse, gli accordi internazionali con Paesi che commercializzeranno prodotti a prezzi stracciati e la politica di Bruxelles a difesa dell’ambiente.