I venerdì in centro La Compagnia dei Folli e le nuove luci a led: brilla il cuore della città

La nuova illuminazione di piazza del Popolo e del palazzo dell’Arengo inaugurata ieri sera dal sindaco Marco Fioravanti con l’accensione di 338 led, ha fatto da cornice al primo ‘Venerdì in centro’ organizzato dal Comune in collaborazione con la Compagnia dei Folli allo scopo di vitalizzare il centro storico con spettacoli e intrattenimento nel giorno antecedente il weekend. Ne seguiranno altri due di ‘venerdì in centro’, rispettivamente uno nel mese di giugno e uno in quello di luglio, per una sorta di accompagnamento all’edizione 2023 della notte bianca in programma, come sempre, il 10 agosto, e anche quest’anno a cura dei Folli con il nome ‘La notte, il circo e la luna’. Insomma, una doppia inaugurazione quella di ieri sera, che ha visto impegnati gli artisti di strada della Compagnia dei Folli in performance itineranti in piazza Arringo (da dove è partita la parata subito dopo l’accensione delle nuove luci), piazza del Popolo, via del Trivio e chiostro di San Francesco, via Ceci e corso Trento e Trieste.

Protagonisti della serata anche la Mabò band con musica e clownerie itinerante nel salotto cittadino, in via del Trivio e nel chiostro di San Francesco, il ‘Teatro lunatico’ con giochi di fuoco in piazza del Popolo, gli ‘Artisti di strada Campania’ con giocoleria luminosa nel chiostro di San Francesco e ‘Hoopnotika’ con esibizioni di danza, giocoleria, illusioni ottiche e giochi di luce ipnotici in piazza del Popolo. Per quanto riguarda la nuova illuminazione, alle 21 è stata accesa quella del palazzo comunale, e a seguire quella nel salotto cittadino. Il progetto ha avuto come obiettivo un equilibrio luminoso che tenga conto della funzionalità, della sicurezza e dell’aspetto scenografico. Tutti i corpi illuminanti sono a tecnologia led di ultima generazione per ottenere eccellenti rendimenti cromatici, basso consumo energetico, basso costo di manutenzione e sistemi ottici evoluti per un alto comfort visivo. Il Comune ha voluto privilegiare produttori locali per ragioni di etica e sostenibilità: il progetto illuminotecnico è stato infatti elaborato da ‘Effetto luce’ di Recanati, azienda specializzata nel settore con oltre 30 anni di attività e collaborazioni internazionali, ed è basato, per piazza del Popolo e piazza Arringo, sul concetto delle combinazioni per diverse scenografie luminose da adottare di volta in volta in base agli eventi che si svolgeranno nelle piazze.

Lorenza Cappelli