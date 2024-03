I vertici dell’Arma riuniti per presentare il luogotenente Gallo

I vertici dell’Arma a Grottammare per presentare il luogotenente Giuseppe Gallo, nuovo comandante della locale stazione dei carabinieri. Il comandante provinciale colonnello Domenico Barone, il capitano Francesco Tessitore, comandante della compagnia di San Benedetto sono stati ricevuti in comune dal sindaco Alessandro Rocchi. A seguire vi è stata la visita alla città di Grottammare per "consolidare la vicinanza dei carabinieri alla popolazione e confermare la collaborazione con le istituzioni locali – hanno affermato i vertici dell’Arma - Abbiamo personalmente scelto e fortemente sostenuto il luogotenente Gallo affinché accettasse l’incarico. Sarà un nuovo punto di riferimento per questa comunità, la terza più grande della provincia di Ascoli Piceno". La profonda conoscenza del territorio piceno e una spiccata predisposizione al servizio della comunità sono le qualità che hanno decretato la posizione di comando presso la Stazione di Grottammare, assunta formalmente dallo scorso 14 marzo. "Ho servito le cittadinanze sempre col massimo impegno" dichiara il luogotenente Gallo.