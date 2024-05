Il 22 giugno torna il memorial Nazzareno Bamonti: "Il miglio marino a nuoto"

Appuntamento sabato 22 giugno, con l’edizione 2024 del ’Miglio Marino a nuoto – IX Memorial Nazzareno Bamonti’, gara organizzata dal Porto 85 Polisportiva, che prenderà il via alle ore 18 dallo specchio di mare antistante la concessione numero 66, per concludersi allo Chalet Nettuno, concessione 109. Potranno prendere parte alla competizione, la prima delle otto tappe del Circuito Adriatico Acque Libere, unica a disputarsi nelle Marche, uomini e donne di età compresa tra i 10 e gli 80 anni compiuti entro il 21 giugno, atleti tesserati per la Federazione Italiana Nuoto, ma anche muniti di certificato medico agonistico per nuoto o triathlon. Lungo 1852 metri, il percorso l’equivalente di un miglio marino, è di tipo lineare e si dipanerà da nord verso sud all’esterno delle scogliere.

Il tempo massimo per terminare la gara è fissato in settanta minuti, la quota di partecipazione è di 15 euro e dà diritto a cuffia, medaglia di partecipazione e ristoro finale. Iscrizioni sul sito Internet www.circuitoadriaticoacquelibere.it.