Il 3 marzo si discute di bullismo con la criminologa Roberta Bruzzone

‘Insieme contro il bullismo’ è il titolo dell’appuntamento, in programma il 3 marzo, alle 16.30, al teatro Ventidio Basso, organizzato dal Gruppo Gabrielli in collaborazione con l’arma dei Carabinieri di Ascoli e con il patrocinio del Comune. Di rilievo è non solo il tema che verrà affrontato, ma anche l’ospite con la quale la giornalista e conduttrice televisiva Safiria Leccese, volto di Mediaset (ha condotto per 14 anni Studio Aperto), dialogherà. Interverrà, infatti, Roberta Bruzzone, psicologa forense, criminologa investigativa e esperta in criminalistica applicata all’analisi della scena del crimine. La Bruzzone, nota al grande pubblico per le sue frequenti partecipazioni a programmi televisivi in qualità di esperta, è docente di criminologia, psicologia investigativa e scienze forensi all’università Lum Jean Monnet di Bari.