Il bello dell’arte urbana. Visite guidate alle opere

Ascoli è sempre più un museo a cielo aperto, e permette a tutti i cittadini e agli appassionati di arte di godere della vista di opere straordinarie. Da oggi, anche di opere contemporanee. Le opere dei tre artisti coinvolti in ‘Arte pubblica, generazioni interconnesse’ sono quasi concluse, e quindi è il momento della presentazione al pubblico. Il progetto prevedeva la realizzazione di tre interventi di arte urbana ad opera di UfoCinque, Vesod e Taquen. E ora si procede con le visite guidate per i cittadini: la prima visita partirà domani pomeriggio alle ore 15 in via Zandonai 1, dove si potrà ammirare il murale di Vesod, appena finito, si passerà a quello di Taquen, e si proseguirà osservando le altre opere presenti e collezionate negli anni, per una passeggiata di circa 2 ore. La seconda visita è programmata invece per sabato 30 marzo, con ritrovo alle ore 15 a Piazza Arringo. La partecipazione a entrambe è libera e gratuita, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare via whatsapp il numero 392/7248964. L’iniziativa arriva dal comune di Ascoli, in partenariato con l’Università di Camerino, l’Università della Terza Età di Ascoli, ‘Ascoli cultura’ e l’associazione ‘Defloyd’. Si arricchisce così il percorso e il patrimonio artistico contemporaneo che conta oggi 21 opere all’interno dei confini cittadini.

Ott. firm.