’Il bicchiere tutto vuoto’ Dianova apre le porte contro l’abuso di alcol

Domani Dianova organizzerà una giornata a porte aperte nella struttura di Montefiore dell’Aso per presentare il progetto "Il bicchiere tutto vuoto", un nuovo modulo per persone con disturbo da uso di alcol. Il progetto sperimentale è finanziato attraverso i fondi innovazione regionali gestiti a livello dipartimentale dall’Area Vasta 5 e nasce dall’esperienza delle formazioni fatte dalle equipe di Dianova, dall’esperienza del modello di intervento alcol e dalla formazione specifica del responsabile terapeutico nella comunità di Cozzo (PV) sul modulo alcol. Il progetto prevede lo sviluppo di un modulo di intervento inserito all’interno della struttura ed avrà una durata di due anni. Un modulo che potrà ospitare sino a 10 persone. Dalle 11 di domani, l’equipe della Comunità Terapeutica, insieme ad altri esperti del settore delle dipendenze, presenterà la struttura e i suoi programmi e gli strumenti del percorso terapeutico. Per informazioni Tea Del Giovine: [email protected] – 335.7737688