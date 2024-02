Il calzaturificio ‘Marina’ festeggia 50 anni di attività

Oggi il calzaturificio ‘Marina’

festeggia il 50esimo anno di attività e a fare gli auguri e le congratulazioni alla proprietà per aver raggiunto questo importante e lusinghiero traguardo sono gli stessi dipendenti, quelli che ci lavorano ogni giorno e che vogliono condividere la soddisfazione e l’orgoglio per un anniversario speciale. "Un’azienda familiare fondata nel 1974 da Giovanni e Maria Torresi, genitori di Mauro e Marco che, oggi, sono alla guida dell’azienda affiancati dai loro figli, Nicola e Michele. Due giovani questi ultimi che, con la passione, l’impegno quotidiano e quel senso di sacrificio instillato loro dalla famiglia, hanno contribuito e stanno contribuendo a raggiungere successi importanti. Noi dipendenti – è la dedica ai datori di lavoro in questa occasione di festa - vogliamo congratularci con i nostri titolari per aver consentito all’azienda di raggiungere un traguardo di grande rilievo e valore, e per aver concorso a farla crescere facendosi sentire parte di una grande famiglia unita".