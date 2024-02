Il campione Ceci: "Un’occasione unica di rilancio"

Un testimonial d’eccezione. A ‘sponsorizzare’ il Piceno come terra tutta da ‘pedalare’ è il pluricampione italiano di ciclismo su pista, Francesco Ceci, che ama allenarsi anche lungo le strade e i sentieri che caratterizzano il territorio. "Il cicloturismo è un’occasione unica per richiamare sempre più persone nella nostra provincia – spiega Ceci – e per dare a tutti la possibilità di scoprire gli angoli più belli e suggestivi della nostra terra. Ci sono alcune regioni, in Italia, che hanno fatto proprio del cicloturismo il proprio cavallo di battaglia, come ad esempio il Trentino e la Toscana. Noi, da parte nostra, dovremmo valorizzare maggiormente la nostra montagna e, al contempo, riqualificare le varie strutture. Penso, ad esempio, agli impianti di risalita di colle San Giacomo, per i quali si sta lavorando affinchè si possano trasportare anche le biciclette. Ripeto, il cicloturismo è un settore fondamentale che può rappresentare un’ulteriore opportunità di crescita per tutto il nostro territorio". A proposito di turismo in bici, fra l’altro, su internet sono già pubblicizzati alcuni percorsi destinati proprio agli appassionati e che spaziano da Arquata, che è il primo comune del Piceno al confine con il Lazio, fino alla riviera.