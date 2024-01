Il cantiere in centro. Corso Trento e Trieste alla volata finale: lavori sull’ultimo tratto

Corso Trento e Trieste: siamo alla volata finale. Sono ormai giunti al traguardo i lavori previsti per una delle arterie principali del centro storico della città. La chiusura del complicato intervento, avviato nel giugno 2022, potrebbe già avvenire entro la fine di gennaio. Il relativo cantiere da qualche mese si è focalizzato sull’ultimo tratto che piano piano ha visto risalire il corso fino all’intersezione con via XX Settembre e l’inizio di piazza Arringo.

Sei gli step con i quali si sono sviluppati i lavori, iniziati di fatto partendo da piazza Santa Maria. Ciascuno di essi è finito per concludersi con l’allestimento delle nuove lastre della pavimentazione in pietra lavica dopo che in precedenza si era dovuto pensare alla realizzazione di tutti i sottoservizi. Esattamente come avvenuto in precedenza nelle altre fasi previste all’interno del complessivo progetto di riqualificazione.

La prima zona ad essere stata riconsegnata alla città è stata proprio piazza Santa Maria Intervineas. Qui inizialmente si era provveduto alla sistemazione dei collettori della rete fognaria per poi intervenire con il rifacimento delle condutture idriche e di quelle relative al metano. Dopodiché si era passati ai sottoservizi, comprendendo anche tutto il necessario per provvedere al collegamento della fibra ottica. Dopodiché era stata la volta della realizzazione dei marciapiedi in travertino con la nuova illuminazione contraddistinta dall’utilizzo di una serie di pali artistici in grado di rendere il tratto ancora più caratteristico.

Lo stesso modus operandi poi è stato impiegato, dal versante nord a quello sud, su tutti gli altri tronconi del corso. Innegabili i disagi patiti e le polemiche avanzate da cittadini e commercianti nel corso dell’opera. Soprattutto con i continui, ma necessari, cambi di viabilità e divieti di sosta imposti ai residenti.

Un tema che si dovrà proprio affrontare a seguito dell’ultimazione dell’intervento sarà proprio quello legato alla sosta e alla circolazione dei mezzi in questo tratto del centro storico. Nel frattempo l’amministrazione comunale con un avviso pubblico ha ricordato alla cittadinanza la necessità di provvedere al rinnovo dei permessi per ztl (zone traffico limitato) e apu (aree pedonali urbane). A partire da lunedì prossimo, sarà possibile procedere con i rinnovi dei permessi per il transito e la sosta negli uffici della Saba (parcheggio Torricella) che saranno aperti rispettando il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.

Per procedere al rinnovo degli stessi permessi di sosta non sarà necessario effettuare alcuna prenotazione (info allo 0736/259889).

Contestualmente, al fine di favorire la procedura legata ai rinnovi, l’Arengo precisa che la validità dei vecchi pass scaduti il 31 dicembre 2023 è stata prorogata fino al prossimo 29 febbraio 2024. C’è tempo quindi per ottenere il nuovo tagliando e come sempre si consiglia di non andare negli uffici gli ultimi giorni prima della scadenza per non incappare in fastidiose file.

Massimiliano Mariotti