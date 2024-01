"Il Carnevale quest’anno si farà"

Il Carnevale Sambenedettese 2024 si farà. Ad annunciarlo è il diretto interessato, ovvero colui che da anni organizza la festa carnevalesca, il presidente dell’associazione Amici del Carnevale, Alberto Malavolta, smentendo così le voci che erano corse nei giorni scorsi, che parlavano di una rinuncia degli organizzatori a sfilare, a causa dell’assenza ormai cronica di capannoni idonei per la costruzione e il ricovero dei carri allegorici. "Vogliamo tranquillizzare tutti gli appassionati della festa più colorata dell’anno – ha detto Malavolta – e dire loro che i carri sfileranno anche in questa edizione, nei pomeriggi di domenica 11 e di martedì 13 febbraio. Nella giornata di domenica saranno con noi anche gli amici del Carnevale di Castignano, che ormai da diversi anni allietano il primo dei nostri due corsi, mentre martedì 13 saranno di scena unicamente i carri dell’Associazione Amici del Carnevale Sambenedettese. In entrambe le sfilate saranno presenti alcuni gruppi di maschere che coloreranno il pomeriggio. A tal proposito, voglio informare tutti gli interessati che è possibile partecipare con dei gruppi mascherati al Carnevale Sambenedettese. Mi rivolgo in particolare alle scuole di ogni ordine e grado, alle associazioni, ai circoli, alle società sportive e a gruppi di amici, che vorranno prendere parte alle nostre sfilate. Per tutti, il numero al quale rivolgersi per le iscrizioni è lo 0735/762038".

Resta, però, ancora irrisolto il caso dei capannoni, in mancanza dei quali sarà sempre impossibile offrire uno spettacolo in linea con quelli degli anni d’oro. Il carnevale di San Benedetto come da tradizione consolidata offrirà anche la festa dedicata ai bambini, nel pomeriggio di giovedì grasso, al Palazzetto dello Sport Speca.

Stefania Mezzina