Il centro commerciale con le attività. E ora l’elisuperficie

Con la consegna delle targhe, avvenuta nella mattina di ieri per opera del personale del Comune, è realmente partito il progetto ’Centro commerciale Montefiore’, che vede coinvolte 11 attività commerciali del centro. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Marche, che ha rimborsato il 50% delle somme spese per la riqualificazione dei negozi, in via generale circa 5/6 mila euro per ogni attività. Nella località collinare è pronta anche l’elisuperficie per l’atterraggio dell’elicottero del 118 alla periferia del centro abitato. E’ stata investita una somma che si aggira intorno ai 100 mila euro ed è stata realizzata dalla ditta MEP snc di Marchetti & Pizi di Montefiore. Va ricordato che il Comune ha vinto un bando di 300mila euro per finalità sociali: 200mila vengono spesi per la creazione di una sala polivalente sotto i portici della piazza principale, lavori appaltati alla ditta Acciarri di Montalto Marche, e 100mila per costruire la piazzola per l’elisoccorso, progettata dall’architetto Roberta Corradetti. Montata la manica a vento, manca solo pitturare la grande "H" al centro della piazzola, ma serve una vernice speciale (come richiesto nel bando), difficile da reperire sul mercato.