Il centro Giovarti compie dieci anni. Quattro giorni di eventi in arrivo

Quattro giorni di eventi per celebrare i primi dieci anni di vita e di attività del GiovArti, di Centobuchi, struttura comunale nata come centro di aggregazione giovanile dove poter esprimere la propria creatività attraverso i linguaggi dell’arte e della cultura. Dal 4 al 7 aprile tante le iniziative programmate dal comune per festeggiare insieme alla cittadinanza la ricorrenza. Giovedì 4 aprile primo evento di arte partecipata "Tutti al muro per la pace", edizione zero del Monteprandone Urban Social Art, festival di street art che ha l’obiettivo di portare la creatività sui muri di Monteprandone e Centobuchi. L’edizione zero, curata dalla cooperativa sociale Pagefha, in collaborazione con: Airone, Clessidra, Medihospes e Auser insieme per Monteprandone, si terrà fino al 16 aprile al parco della Conoscenza, dove i partecipanti, sotto la direzione dello street artist milanese Cristian Sonda, contribuiranno a realizzare il primo "murale partecipativo" del territorio. Venerdì 5 alle ore 17, nella bibliomedia, ci sarà un "Girotondo di libri", incontro di letture condivise e promozione della lettura in famiglia in età prescolare di Nati per Leggere, della provincia di Ascoli Piceno e le educatrici del nido comunale della cooperativa sociale Pagefha. Sabato, alle 18, si terrà la cerimonia di intitolazione della sala esposizioni all’artista Nazareno Luciani, prematuramente scomparso lo scorso anno. Domenica le iniziative conclusive con la proiezione delle pellicole del regista Ernesto Vagnoni, realizzate negli anni sul territorio di Monteprandone con la partecipazione di cittadini e cittadine. Saranno proposti i cortometraggi "Oltre il gol", "L’eroe invisibile", "Puzzle e Zero Spreco", il lungometraggio "Finché c’è il sole" e il documentario "San Giacomo. Dalle terre della Marca al Mondo". Inizio proiezioni ore 15, presso la sala audiocinema.

Marcello Iezzi