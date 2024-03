‘Il colore dei sogni’ : "Dalle mostre alla musica. Così festeggiamo le donne"

Si intitola ‘Il colore dei sogni’ il ricco cartellone di appuntamenti organizzato, con il coordinamento della Commissione provinciale pari opportunità, in occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo. "Ogni associazione che fa parte della Commissione pari opportunità – dice la presidente Maria Antonietta Lupi – ha voluto mettere in campo un’iniziativa per la festa della donna. E’ una giornata a cui noi tutte teniamo moltissimo. Come commissione abbiamo modificato il bando del premio ‘I colori delle donne’ inserendo all’interno del comitato organizzatore i presidenti di Ap events e del Rotaract di San Benedetto, ovvero i giovani Emidio Bollettini e Martina Gasparrini, perché negli ultimi anni è diminuito l’interesse nei confronti di questo concorso letterario da parte dei ragazzi e vorremmo che invece tornassero e essere partecipi".

Tornando al programma delle iniziative per la festa della donna, l’associazione culturale ‘Scintille’ ha organizzato la mostra di arti visive ‘Il colore dei sogni’ la cui inaugurazione avverrà venerdì pomeriggio, a palazzo dei Capitani, alla presenza degli studenti del liceo artistico ‘Licini’. Il taglio del nastro sarà preceduto dagli interventi del sindaco Fioravanti, degli assessori Donatella Ferretti e Maria Luisa Volponi, del presidente della Provincia, Sergio Loggi, della presidente della Commissione pari opportunità delle Marche, Maria Lina Vitturini, e di Ascoli, Maria Antonietta Lupi. Il giorno dopo, sabato e sempre a palazzo dei Capitani dalle 16.30, si svolgerà un incontro letterario e musicale con Rossella Frollà su ‘L’amore e il firmamento in assemblea’, Sabrina Galli su ‘Rinascita e tenacia allo specchio’, Stefania Pasquali su ‘Storie reali’, Ylenia Vesperini su ‘La responsabilità personale della libertà’. Recita e conduce Maria Trizio, al sax Giusy Di Biase con la partecipazione degli allievi dell’istituto musicale ‘Gaspare Spontini’.

Un convegno è in programma, invece, domenica (palazzo dei Capitani, dalle 16.30). Relatrici saranno: l’assessore Donatella Ferretti sul tema ‘Quello che le donne dicono’, Maria Rita Bartolomei su ‘Il paese delle donne’, Rita Forlini su ‘Le donne protagoniste: la narrazione storica da un altro punto di vista’, Franca Maroni su ‘Tempo di donna’ e Paola Petrucci su ‘Donne e lavoro: prospettive’. Nelle giornate dell’11 e 12 marzo, invece, ci saranno incontri con le scuole a palazzo dei Capitani.

Lorenza Cappelli