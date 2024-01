Il Como ci prova e si tuffa a pesce nel mercato

Il Como ci crede e per aumentare le proprie ambizioni di promozioni ha deciso di focalizzare le attenzioni su alcuni profili importanti provenienti dalla massima serie. Due le mosse rilevanti da mettere a segno in difesa dove si sta cercando di favorire gli ingressi di Günter (Hellas Verona) e Giovanni Bonfanti (Atalanta). Il centrale tedesco andrebbe a portare la sua esperienza al servizio dei lariani accrescendo l’attuale reparto. Con lui si proverà a puntare anche sul giovane talento bergamasco mandato in campo da Gasperini in occasione del match col Napoli disputato lo scorso 25 novembre e perso 2-1 dagli orobici. A centrocampo invece il nome accostato è quello di Bohinen della Salernitana che potrebbe lasciare il capoluogo campano per sbarcare sulle sponde del lago di Como. Il Pisa prova a tentare l’altro Bonfanti. Ossia Nicholas, la punta del Modena.