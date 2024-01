Il Comune interviene sul fosso di San Biagio

Quasi ogni anno l’amministrazione comunale di Grottammare procede alla pulizia dei fossi che attraversano il territorio da nord a sud, per prevenire eventuali danni. Quest’anno, però, vi è in programma un intervento più complesso che riguarda i lavori di sistemazione idraulica del fosso San Biagio che attraversa il territorio fra la strada comunale e la provinciale Valtesino. I lavori, per un valore di 50 mila euro, sono stati affidati alla ditta ’LG costruzioni’ di San Benedetto, che si avvale dei suoi professionisti; la redazione del progetto è stata affidata all’ingegner Giovanni Di Sciascio, mentre la relazione geologica sarà curata dalla geologa Cinzia Ottaviani. L’affidamento dei lavori è avvenuto in modo diretto, trattandosi di un operatore di comprovata affidabilità e di esperienza nel settore. Stabiliti anche i termini tecnici che prevede la redazione del progetto entro i prossimi 45 giorni mentre il lavoro dovrà essere eseguito in 90 giorni dalla data dell’affidamento. Il responsabile unico del procedimento è l’architetto Liliana Ruffini, responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Grottammare.