Il Comune trasloca, uffici chiusi durante gli spostamenti

Il comune di Colli trasloca. Tramite un’ordinanza il Comune informa i cittadini, che per migliorare il servizio gli uffici che ora si trovano nella palestra della scuola ‘Falcone Borsellino’, da lunedì 5 giugno saranno spostati, temporaneamente, nei locali del civico 254 di via Salaria. Si tratta di un provvedimento temporaneo, in attesa della realizzazione della nuova sede comunale, nei locali della vecchia scuola di via Capucita, a Colli capoluogo. Il Comune informa anche che nel frattempo gli orari di apertura al pubblico rimarranno invariati. Per le operazioni di trasloco gli uffici comunali rimarranno chiusi da lunedì 29 maggio fino al primo giugno. garantiti i servizi essenziali.