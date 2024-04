Il corso per docenti con il centro ’Maritain’: si parte il 15 aprile

La formazione dei docenti di ogni ordine e grado è tra le finalità del Centro ricerche personaliste ’Raissa e Jacques Maritain’ con sede ad Acquaviva Picena e centro operativo a San Benedetto. Dopo il successo del corso organizzato lo scorso anno sulla didattica speciale, il Centro ripropone un nuovo corso, al termine del quale a ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà utilizzare per certificare la sua formazione permanente. Il 15 aprile si parlerà di ’Dignità e complessità del dialogo’; il 22 l’argomento sarà ’Le religioni in dialogo per un mondo di pace’; il 29 ’L’educazione integrale per un umanesimo integrale’ e infine il 6 maggio ’La relazione educativa una sfida sempre nuova’. Ogni lezione avrà durata di un’ora e saranno inviati materiali di approfondimento. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione per 8 h di cui 5 in presenza e tre per studio del materiale inviato. Le lezioni saranno tenute dalle professoresse Ascenza Mancini e Giancarla Perotti esperte di didattica, mentre le iscrizioni termineranno il 13 aprile alle 12. Per iscrizioni al corso e info rivolgersi alla professoressa Perotti: giancarlaperotti@gmail.com. Tel. 3475313296.