Il fascino e la tradizione. Presepi viventi, torna la magia

Nel Piceno c’è ancora tanta voglia di Natale. A dimostrarlo sono stati i ‘sold out’ fatti registrare, in questi giorni, dai tanti presepi viventi che sono stati realizzati in provincia. Tutte le manifestazioni hanno riscosso uno straordinario successo, grazie alla disponibilità di centinaia di volontari che, rigorosamente in abiti d’epoca, hanno ricreato le varie scene relative alla Natività di Cristo. Il primo presepe vivente, a Santo Stefano, è stato quello di Comunanza, al quale ha fatto seguito il 30 dicembre quello che ha animato il borgo di Vallegrascia, nel comune di Montemonaco.

"Anche quest’anno l’iniziativa è stato il frutto della collaborazione di tante persone che hanno a cuore le nostre località – commenta la sindaca del borgo montano Francesca Grilli -. Ringrazio anche tutti coloro che hanno riempito le strade del paese, creando un’atmosfera di amicizia e di festa". Durante la serata, l’associazione culturale ‘Peranna’ ha regalato un prezioso momento di riflessione sull’attuale tema della guerra e sulla speranza di pace. A tutti i visitatori, poi, sono state offerte caldarroste, vin brulè e dolci natalizi. Ad addobbare Vallegrascia, poi, anche i presepi realizzati da Rosanna Amici con la collaborazione di Gabriella Paoletti e Daniela Ridolfi. Applausi pure per l’esibizione del gruppo folkloristico ‘Quelli Dell’ara’. Dal 28 al 30 dicembre, poi, è andata in scena anche la sesta edizione del presepe vivente al convento di San Francesco a Rotella.

"Questa è stata l’edizione della ripartenza dopo lo stop imposto dalla pandemia – spiega il sindaco Giovanni Borraccini -. Oltre duecento i figuranti che lo hanno animato, uno spettacolo unico in uno scenario inimitabile. Un grande successo e molta partecipazione. Un grazie ai tanti collaboratori per la realizzazione dell’evento e ai volontari della protezione civile che hanno supportato i tanti visitatori arrivati per l’occasione". Pioggia di applausi, infine, anche per il presepe vivente di Grottammare, realizzato al parco Calise, che verrà riproposto anche oggi, dalle 17 in poi. La manifestazione, in riviera, è giunta alla 17esima edizione. Per gli ‘amanti del genere’, inoltre, c’è anche la possibilità di visitare il presepe di Gimigliano, nel comune di Venarotta. Pure nel piccolo borgo piceno, la kermesse andrà in scena questa sera. Sono previste tre diverse rappresentazioni: alle 17, alle 18.30 e alle 20. Infine, sempre nella giornata di oggi, si svolgerà anche il presepe vivente a Cagnano di Acquasanta, dalle 17.30 alle 19. L’iniziativa è giunta all’undicesima edizione. C’è dunque l’imbarazzo della scelta per trascorrere nel modo migliore la giornata dell’Epifania.

Matteo Porfiri