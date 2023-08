Il festival chiude a Gerosa

Si chiude con un ultimo appuntamento di scena al lago di Gerosa domani, l’edizione 2023 del festival dell’Appennino. Protagonista sarà la Compagnia dei Folli, eccellenza del territorio di fama internazionale, che incanterà il pubblico con lo spettacolo ‘Il lago incantato’ a cura dei bravissimi artisti di strada ascolani. La tappa conclusiva del festival sarà aperta anche ai camperisti provenienti da tutta Italia e non solo, e sarà all’insegna dell’inclusività attraverso attività e laboratori a cura di Comete impresa sociale. Scopo della kermesse è quello di promuovere il Piceno come destinazione turistica outdoor, anche per mezzo, appunto, del turismo itinerante con camperisti e amanti della vanlife, che avranno la possibilità di conoscere le bellezze naturali presenti nelle aree interne. L’ultimo appuntamento di domani non sarà solo all’insegna della natura, ma per tutti coloro che parteciperanno sarà possibile visitare il museo di arte sacra di Comunanza e Montemonaco, dalle 17.30 alle 20, dove sono custodite importanti opere di Giuseppe Ghezzi e Simone De Magistris, e il museo della Sibilla di Montemonaco, aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. Il programma della giornata prevede: alle 15.45 ritrovo nel lato sud del lago di Gerosa e partenza per l’escursione alle 16. Il percorso, da San Giorgio all’isola a Montemonaco (andata e ritorno) è lungo 7,10 km, con un dislivello di 382 m e un tempo di percorrenza di circa 3.30 ore. L’escursione non è inclusiva, ma contemporaneamente si svolgeranno, sul lago di Gerosa, due attività inclusive (adatte a disabilità cognitive e sensoriali, poco adatte a disabilità motoria) a cura di Comete impresa sociale, dalle 17 alle 19: ‘Kayak all inclusive’, ovvero escursione inclusiva in kayak sul lago di Gerosa con la guida Alessandro Ambrosi, e ‘Il mio piccolo quaderno della natura’, laboratorio naturalistico per bambini tenuto dalla guida ambientale Rita Pignoloni. Il programma proseguirà alle 21.30, con lo spettacolo ‘Il lago incantato’ sulle rive del lago a cura della Compagnia dei Folli che incanterà il pubblico con una performance unica nel suo genere e che regalerà emozioni. Il festival è finanziato da Bim Tronto e Mete Picene ed è realizzato con la collaborazione artistica dall’associazione culturale ‘Appennino Up’, con la collaborazione di ‘Comete impresa sociale’ per la promozione delle attività accessibili. Info: www.festivaldellappennino.it.

Lorenza Cappelli