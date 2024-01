Il finnico Vaisanen va subito ok: "Qui sto bene"

Esordio decisamente positivo per il finlandese Vaisanen che, nel corso della gara disputata e pareggiata per 2-2 contro il Bari, è stato subito chiamato a scendere in campo dal primo minuto a causa dell’emergenza in difesa. Arrivato in città tre giorni prima del match con i biancorossi il 29enne si è dovuto subito rimboccare le maniche, dimostrando a tecnico e tifosi di che pasta è fatto. "Conoscevo già il calcio italiano – commenta il difensore -, avevo fatto qui tante presenze in serie B. Conoscevo già bene la categoria così come il calcio di mister Castori. Ho giocato tante volte contro le squadre da lui allenate. So che tipo di filosofia intende seguire e non è la prima volta che incontravo questi calciatori. Quindi non è stato così difficile nonostante tutto ciò che si è sviluppato in maniera molto veloce. Ho trovato una squadra composta da un gruppo di uomini veri e questo mi ha fatto molto piacere. Ancora durante il riscaldamento prima della gara ancora chiedevo i nomi di qualcuno. La vita da calciatore è questa ed ero già abituato. Nel corso della mia carriera mi sono spostato molto, non ho incontrato alcun problema". L’intesa mostrata con Botteghin e gli altri compagni di reparto è stata subito buona e questo ha agevolato di molto le cose nell’evolversi dell’incontro. "La presenza del capitano Botteghin al centro della difesa e i suoi consigli mi hanno aiutato molto. L’avevo affrontato molte volte da avversario, ho grande rispetto nei suoi confronti sia come uomo che come calciatore. Ha avuto una grande carriera e anche se ormai non sono più giovanissimo, credo che posso ancora imparare molto da un difensore del genere". Nonostante il doppio vantaggio dei pugliesi alla fine il Picchio è riuscito a rialzarsi rientrando prepotentemente in partita fino al meritato pari.

"L’obiettivo era fare punti – conclude -. Era quella l’unica cosa che contava. Purtroppo all’inizio abbiamo subito due gol e la gara non era iniziata benissimo. In passato tante volte mi è capito di fronteggiare situazioni in cui le cose a volte non girano, ma ho sempre reagito rialzandomi dai momenti di difficoltà. Proverò a portare all’interno della squadra un po’ di fiducia e positività. Contro il Bari abbiamo dimostrato ciò possiamo dare. Non avevo dubbi. Tante squadre non sarebbero riuscite a reagire così dopo essere andati sotto per 2-0. Nel secondo tempo ho accusato un po’ stanchezza, non avevo i 90’ nelle gambe, ma sono comunque contento".

mas.mar.