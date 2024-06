Il flash mob dei bimbi per l’ambiente

A Offida, giovedì, i bambini del nido La Baia di Peter Pan e della Sezione Primavera si sono recati alla Scuola dell’Infanzia IC Falcone e Borsellino dove hanno trascorso tutti insieme l’intera mattinata.. In giardino si è svolto il Flash mob con l’iniziativa: ‘Seminiamo lo 06 nel Piceno’, (proposta dal coordinamento Pedagogico interambito, per la seconda annualità che ha visto tutti i servizi 0-3 e 3-6 del territorio coinvolti). Ad Offida è stato piantato un limone, che sottolinea la crescita di un percorso di continuità, che coinvolgerà i bambini con le loro famiglie ed insegnanti-educatori-coordinatori delle scuole. Una giornata particolarmente emozionante per tutti i coinvolti.