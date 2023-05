Il futuro della Chirurgia Doppia giornata sulla medicina Ci sono relatori da tutta Europa

E’ un congresso di valenza internazionale nell’ambito della Chirurgia, quello in programma oggi e domani nella sala convegni dell’hotel Smeraldo di San Benedetto. A presentare la due giorni di lavoro, nella sala consiliare del comune, sono stati il professor Salomone Di Saverio, primario del reparto di Chirurgia del Madonna del Soccorso, il dottor Alberto Buonanno, chirurgo e la dottoressa Tiziana Principi primaria del Reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di San Benedetto, con l’infermiere Fabio Ferraiuolo e l’assessore Lina Lazzari e della dottoressa Maria Rita Bartolomei, presidente del Rotary Club di San Benedetto del quale fa parte Di Saverio, coinvolto nella organizzazione. "Siamo particolarmente orgogliosi di questo congresso: multidisciplinare di chirurgia, ma anche di anestesia rianimazione, oncologia, con il coinvolgimento degli infermieri, categoria molto importante e con l’ intervento di molti esperti dall’Italia e dall’estero. E’ un’ottima occasione per creare un collegamento tra le varie professionalità mediche, ma anche stabilire un legame con il territorio, grazie alla presenza del Rotary Club di San Benedetto".

Il convegno si dividerà in due momenti: oggi, dalle 14, il congresso regionale Siccr Marche e Umbria, che vede al centro la ’Chirurgia Mininvasiva colorettale e proctologica: quali future prospettive?’, presieduto dal dottor Alberto Buonanno, mentre il professor Di Saverio svolgerà il ruolo di presidente onorario. Al termine è in programma la cena congressuale e pre congressuale a cura del RC San Benedetto, per la quale l’organizzazione, in primis la presidente Bartolomei, ringrazia la cantina Colonnella di Livio Consorti.Domani, ancora allo Smeraldo, è in programma una conferenza internazionale sulla ’Chirurgia mini invasiva’ che vedrà la partecipazione del professor Di Saverio, del dottor Andrea Lucchi della Chirurgia dell’Ospedale Ceccarini di Riccione e del dottor Vanni Agnoletti della Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena e della dottoressa Tiziana Principi, che prevede gli interventi di relatori provenienti dall’ Italia e da tutta l’Europa (Inghilterra, Svezia, Finlandia, Lussemburgo, Svizzera e Germania). Coinvolti nel progetto anche i rappresentanti del personale infermieristico.

Stefania Mezzina